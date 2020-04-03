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Відео фантастичних триочкових від українця Михайлюка в другому сезоні НБА

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Святослав Михайлюк / Detroit Pistons

Захисник збірної України та "Детройта" Святослав Михайлюк проводить свій другий сезон в НБА.

У нинішньому сезоні українець набирав в середньому 9,0 очка, 1,9 підбору, 1,9 передач при точності триочкових 40,4%.

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До вашої уваги найкращі дальні кидки сезону у виконанні Святослава Михайлюка:

  • Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів.
  • Хворобу діагностували у центрового "Юти Джаз" Руді Гобера. Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч "Детройт Пістонс" – "Філадельфія Севенті-Сіксерс" (106:124).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
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