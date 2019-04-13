Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Кролла

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Ломаченко нокаутував Кроллу у четвертому раунді
Ломаченко нокаутував Кроллу у четвертому раунді / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко захистив свої титули у бою проти британця Ентоні Кролли. І зробив це доволі впевнено.

Якщо на початку бою суперники поводилися доволі стримано, то вже з другого раунду Ломаченко активно пішов в атаку. 

Дивіться: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео повного бою

Відео найкращих моментів другого раунду бою Ломаченко – Кролла

У третьому раунді Ломаченко затис Кроллу в кутку рингу та завдавав один удар за іншим. Відтак рефері навіть почав відраховувати нокдаун. Але прожовжив бій.

Відео стоячого нокауту Ентоні Кролли

Та вже у четвертому раунді у Ломаченка пройшов у дар у скроню супернику, після якого Кролла впав на ринг. Піднятися він зумів лише за допомогою медиків.

Ов-ва! Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли

Відео нокауту

Відео нокауту Кролли з боку глядачів

Відео нокауту Кролли з боку рефері бою

Ломаченко переміг і тепер чекає наступного поєдинку. Він хоче битися з Майкі Гарсією за титул чемпіона WBC у легкій вазі.

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Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: онлайн боксерського поєдинку
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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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