Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Кролла
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко захистив свої титули у бою проти британця Ентоні Кролли. І зробив це доволі впевнено.
Якщо на початку бою суперники поводилися доволі стримано, то вже з другого раунду Ломаченко активно пішов в атаку.
Дивіться: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео повного бою
Відео найкращих моментів другого раунду бою Ломаченко – Кролла
У третьому раунді Ломаченко затис Кроллу в кутку рингу та завдавав один удар за іншим. Відтак рефері навіть почав відраховувати нокдаун. Але прожовжив бій.
Відео стоячого нокауту Ентоні Кролли
Та вже у четвертому раунді у Ломаченка пройшов у дар у скроню супернику, після якого Кролла впав на ринг. Піднятися він зумів лише за допомогою медиків.
Ов-ва! Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли
Відео нокауту
Відео нокауту Кролли з боку глядачів
Відео нокауту Кролли з боку рефері бою
Ломаченко переміг і тепер чекає наступного поєдинку. Він хоче битися з Майкі Гарсією за титул чемпіона WBC у легкій вазі.