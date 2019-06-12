Відео неймовірних емоцій гравців збірної України U-20, які вийшли у фінал Чемпіонату світу

Збірна України U-20 зіграла важкий матч проти Італії у півфіналі Чемпіонату світу. Особливо напруженим виявилася кінцівка матчу.

На 80-ій хвилині зустрічі українці залишилися у меншості – другу жовту картку отримав захисник Денис Попов.

Як це було: Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу

Українці вигравали у матчі 1:0. Завдяки голу Булеци. А вже у доданий арбітром час Скамакка забив гол у ворота збірної України. Та радість італійців була не довгою. Арбітр зустрічі пішов дивитися відеоповтор та не зарахував взяття воріт. Поки він дивився повтор та приймав рішення, напруга у матчі досягла свого максимуму. І коли арбітр показав, що гол не зараховано, гравці збірної України та тренерський штаб не змогли стримувати емоцій.

Відео емоцій гравців збірної України після незарахованого голу італійців

Найщасливіший момент для збірної України та одночайно найсумніший для збірної Італії Той момент, коли суддя поєдинку Україна – Італія Рафаель Клаус подивився повтор взяття українських воріт на 90'+3' А як ви ставитесь до системи VAR #U20WC Опубліковано UA: СПОРТ Вівторок, 11 червня 2019 р.

Не стримували вони емоцій і у роздягальні.

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Відео святкування виходу у фінал Чемпіонату світу збірної України U-20

Атмосфера роздягальні! Ці емоції складно передати! #МиЗбірна Опубліковано National Football Team Of Ukraine Вівторок, 11 червня 2019 р.

У фіналі Чемпіонату світу збірна України зіграє проти команди Південної Кореї. Матч відбудеться у суботу, 15 червня, о 19:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.