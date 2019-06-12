Відео неймовірних емоцій гравців збірної України U-20, які вийшли у фінал Чемпіонату світу
Збірна України U-20 зіграла важкий матч проти Італії у півфіналі Чемпіонату світу. Особливо напруженим виявилася кінцівка матчу.
На 80-ій хвилині зустрічі українці залишилися у меншості – другу жовту картку отримав захисник Денис Попов.
Як це було: Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу
Українці вигравали у матчі 1:0. Завдяки голу Булеци. А вже у доданий арбітром час Скамакка забив гол у ворота збірної України. Та радість італійців була не довгою. Арбітр зустрічі пішов дивитися відеоповтор та не зарахував взяття воріт. Поки він дивився повтор та приймав рішення, напруга у матчі досягла свого максимуму. І коли арбітр показав, що гол не зараховано, гравці збірної України та тренерський штаб не змогли стримувати емоцій.
Відео емоцій гравців збірної України після незарахованого голу італійців
Не стримували вони емоцій і у роздягальні.
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Відео святкування виходу у фінал Чемпіонату світу збірної України U-20
У фіналі Чемпіонату світу збірна України зіграє проти команди Південної Кореї. Матч відбудеться у суботу, 15 червня, о 19:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.