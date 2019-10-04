Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
21-річна українська спортсменка Юлія Левченко прокоментував свій виступ на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.
Левченко стала четвертою в стрибках у висоту, продемонструвавши результат 2,00 метра.
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"Я стала четвертою, але мені сподобалося", – написала Левченко в Instagram, коментуючи відео свого найкращого стрибка.
Як відомо, інша українська висотниця Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту в 2,02 метра, а потім з третьої спроби стрибнула на 2,04 метра і виборола срібло на дорослому чемпіонаті світу.
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