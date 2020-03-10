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Відео про фейр-плей в українському футзалі зібрало понад 4 мільйонів переглядів

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Фейр-плей в українському футзалі / Вікіпедія

На популярному акаунті з футбольними відео @ 433 запостили момент з чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу.

Футболіст команди "Human" послизнувся на м'ячі і впав. Але суперник з команди "ЛАД" Кожум'яка замість виходу один-на-один просто відправив м'яч в аут, використавши правила фейр-плей.

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@433 запостив відео в Twitter з питанням "А як би вчинив ти?" і зібрав майже 4 млн переглядів (тільки в Twitter ), 9 тисяч лайків і 1000 ретвітів і 317 коментів. Відмінний результат для 11 секундного кліпу, на якому навіть немає жодного фінта.

Додамо, що команда "Human" (футболіст якої послизнувся) перемогла 2:1 і стала чемпіоном Суперліги.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футзал Спорт Футбол
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