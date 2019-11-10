Відео расистського скандалу та червоної картки Тайсона у матчі "Шахтар" – "Динамо"

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Скандал у матчі Шахтар – Динамо
Скандал у матчі Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

"Шахтар" в 14-му турі УПЛ обіграв "Динамо" 1:0. "Українське класичне" як завжди не обійшлося без скандалів – в цей раз в центрі уваги опинилися фанати "Динамо" і Тайсон.

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 75-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.

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Непристойний жест Тайсона у матчі "Шахтар" – "Динамо" / Фото: Скріншот

Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.

Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо": дивіться відео

Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.

Відео вилучення Тайсона

У підсумку, "Шахтар" здобув важливі 3 очки та відірвався від "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олексія Михайличенка тепер поступається "Шахтарю" 13 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар Скандал УПЛ Расизм
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