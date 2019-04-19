Відео серії пенальті у матчі "Шахтар" – "Динамо" встановило рекорд на YouTube

Відео серії пенальті у матчі 1/4 фіналу Кубка України між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" зібрало 900 тисяч переглядів.

Кілька днів відео післяматчевих 11-метрових ударів трималося в топ-15 продуктів українського сегмента хостингу. Це найпопулярніший ролик серед усіх коли-небудь розміщених на клубних YouТube-каналах країни.

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Відео серії пенальті Шахтар – Динамо

Як йдеться на сайті "Шахтаря", це відео зібрало більше переглядів, аніж деякі матчі "гірників".

Нагадаємо, "Шахтар" переміг "Динамо" у серії пенальті. Після цього донецький клуб здолав "Дніпро-1" та зіграє у фіналу Кубка України проти першолігового "Інгульця". Матч відбудеться у Запоріжжі 15 травня.

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