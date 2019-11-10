Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео

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Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео

Американський боксер Девід Хейні провів перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Цим титулом ще нещодавно володів українець Василь Ломаченко.

Нагадаємо, у WBC вирішили наділити Ломаченка статусом "франчайзингового чемпіона". Натомість звання чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі перейшло до Девіда Хейні.

Детальніше: У Ломаченка забрали титул WBC, українець став "франчайзинговим" чемпіоном

Ввечері 9 листопада Девід Хейні провів перший захист титулу. Його суперником був домініканець Альфредо Сантьяго Альварес. Бій тривав усі 12 раундів, і закінчився перемогою американця по очках. При цьому усі три судді віддали безальтернативну перевагу Хейні – тричі по 120:107.

Варто відзначити, що ще у п'ятому раунді Альварес побував у нокдауні, однак зумів продовжити бій.

За цей поєдинок Хейні отримав один мільйон доларів. Його суперник – лише 90 тисяч доларів.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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