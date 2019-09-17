Відкрите тренування "Шахтаря" перед матчем з "Манчестер Сіті": фото

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Відкрите тренування "Шахтаря"
Відкрите тренування "Шахтаря" / ФК "Шахтар"

У середу, 18 вересня, "Шахтар" стартує в новому сезоні Ліги чемпіонів домашнім матчем проти "Манчестер Сіті".

17 вересня чемпіони України провели відкрите тренування напередодні матчу з командою Пепа Гвардіоли.

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Приєднався до команди головний тренер Луїш Каштру, який пропускав матч УПЛ проти "Зорі" (4:3) через проблеми зі здоров'ям.

Також в загальній групі тренувався Тайсон, який отримав травму голови в матчі з "Зорею".

Лідер"Шахтаря" відпрацював повну сесію. Але точну відповідь про його стан і готовність можна буде дізнатися на передматчевій прес-конференції головного тренера Луїша Каштру.


Відкрите тренування "Шахтаря" перед матчем з "Манчестер Сіті" / Фото: ФК "Шахтар"

Поєдинок 1-го туру групового етапу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" у середу, 18-го вересня. Початок гри о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар – Манчестер Сіті Шахтар Новини Спорту Ліга чемпіонів
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