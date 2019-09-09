Відкрите тренування збірної України на "Дніпро-Арені" відвідала рекордна кількість фанатів

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу

Напередодні контрольного матчу проти команди Нігерії збірна України провела відкрите тренування для ЗМІ та вболівальників на полі стадіону "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

За даними прес-аташе Андрія Шевченка Миколи Василькова тренування відвідали 7 тисяч уболівальників.

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Також перед тренуванням з журналістами поспілкувались головний тренер Андрій Шевченко і півзахисник Євген Коноплянка.

Я дуже радий поверненню додому. Але наскільки я готовий до гри – вирішувати тренерському штабу. Можна сказати, що фізично відчуваю себе добре. Мої думки вже вільні, тому я готовий віддаватися завтра грі на всі 100 відсотків.

Упевнений, що ніякої зміни у ставленні до мене з боку вболівальників після переходу до "Шахтаря" не буде. Ще можу сказати, якщо мені завтра доведеться вийти на поле - це буде для мене наче другий дебют. Я мрію про це, хочу ще раз побачити, як вболівають дніпровські фани. Знаю напевно, завтра буде спекотно,
– розповів Коноплянка.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
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