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Відмінна гра Михайлюка дозволила "Детройту" перервати серію невдач: відео

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Святослав Михайлюк / nba.com

Команда українця Святослава Михайлюка нарешті перервала серію із п'яти поразок. "Пістонс" у рамках НБА зуміли переграти "Вашингтон".

Детройт – Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

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У першій чверті господарі паркету заволоділи ініціативою й тримали суперника на відстані у 8 очок. У другій чверті команда Михайлюка збільшила відрив і пішла на велику перерву з перевагою у 20 очок.

У третій 12-хвилинці гості зі столиці США також були безпорадними й різниця збільшилася до 30 очок.

Такий гандикап гості відіграти не змогли, відтак остання чверть не мала принципового значення. "Детройт" здобув розгромну перемогу.

22-річний український свінгмен "Детройта" Святослав Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини. За цей час Михайлюк набрав 12 очок, зробив 4 підбирання та віддав 4 результативні передачі.

Відео всіх моментів Михайлюка в матчі

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Святослав Михайлюк NBA Баскетбол
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