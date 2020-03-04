Відмінні гра українця Олексія Леня дозволила "Сакраменто Кінгз" обіграти "Вашингтон Візардз"

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Сакраменто Кінгз". Команда перемогла "Вашингтон Візардз" –133:126.

Український баскетболіст провів на паркеті близько 15 хвилин і за цей час набрав 12 очок (6 з 8 кидків у грі), 6 підбирань та 1 блок-шот.

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"Сакраменто Кінгз" виграв три з чотирьох чвертей в матчі, що дозволило команді Олексія перемогти з перевагою в 7 очок над столичною командою.

Наступного матчу "Кінгз" зустрінуться 6-го березня проти "Філадельфії Севенті Сіксерс".

Ця перемога підняла "Сакраменто" на дев'яту сходинку Західної конференції, у команди 27 перемог і 34 поразки.

"Сакраменто Кінгз" – "Вашингтон Візардз" 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

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