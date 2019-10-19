Відмовляючись від хорошої пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим, – Угіс Крастінш

Латвійський наставник збірної України та "Барком-Кажани" Угіс Крастінш розповів про те, наскільки обмежений волейбольний ринок. Саме тому, за його слова, у Росії виступають й українські волейболісти.

Крастінш пояснює, що волейбольний ринок надзвичайно малий, тому відмовлятися від пропозиції з Росії нерозумно. Як відомо, клубний російський волейбол перебуває на передових позиціях у Європі.

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Волейбольний ринок настільки обмежений, що, відмовляючись від хорошої пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим. У нас нема такого трансферного ринку, як у футболі. Багато гравців повинні чіплятися за єдину пропозицію, яка в них є. Якщо гравець цього не зробить, він не в бізнесі. Він може спокійно завершувати з волейболом. У гравців нема шансу відмовлятися від хороших пропозицій, тому що вибору нема…,

– розповів Крастінш.

Також Крастінш сказав, що не думав про реакцію вболівальників, запрошуючи у збірну українців з чемпіонату Росії. За його словами, він запрошував українців, а не заробітчан.

Я не думав, тому що запрошую у збірну українських гравців. Я ж не запрошую якихось заробітчан. Вони ж українці. З федерації мені ніхто не казав, кого треба запрошувати. Я запросив усіх, кого хотів. Я розумію, що є якісь політичні моменти. Але ми ж гравцям зарплату не платимо. Вони грають за Україну, а не за контракт. Якщо б за контракт – це інша справа. Якщо якісь великі зарплати з кишень платників податків… Такого ж нема,

– резюмував Крастінш.

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Що відомо про виступ збірної України на Євро-2019?Чоловіча збірна України з волейболу посіла третє місце під час групового етапу. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" вибили за підсумками 5 сетів команду Бельгії й вперше в історії вийшли у чвертьфінал.



В 1/4 фіналу Україна в тих же 5 сетах поступилася команді Сербії. Згодом Сербія виграла чемпіонат Європи.

Ексклюзивне інтерв'ю Угіса Крастінша для Спорт24 – читайте за посиланням .