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Відновлення матчів УПЛ переносять: нова дата чемпіонату України

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Відновлення матчів УПЛ переносять
Відновлення матчів УПЛ переносять / shakhtar.com

Відновлення футбольних матчів української Прем'єр-ліги (УПЛ) переноситься. Рестарт турніру, який був запланований на 30 травня, відбудеться у червні.

Як повідомляє Sport.ua, чемпіонат України з футболу продовжиться з 6-го червня.

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Подібну інформацію повідомляв також журналіст Олег Ящук. Поки офіційного підтвердження від УПЛ немає.

Повідомлялося, що клуби розробили новий календар матчів УПЛ. За новим варіантом знизили щільність календаря.

Попередній календар УПЛ

  • 24-й тур – 30 травня
  • 25-й тур – 6 червня
  • 26-й тур – 13 червня
  • 27-й тур – 20 червня
  • 28-й тур – 27 червня
  • 29-й тур – 4 липня
  • 30-й тур – 11 липня
  • 31-й тур – 15 липня
  • 32-й тур – 19 липня

Раніше півфінали Кубка України хотіли провести 10 червня, тепер – 24 червня. Фінал Кубка України в планах – 25 липня, тоді як раніше була дата 17 липня.

Чемпіонату України був призупинений через пандемію COVID-19. З 22 травня уряд дозволив проведення спортивних подій без глядачів.

Клубам Прем'єр-ліги залишилося зіграти 9 турів до завершення чемпіонату.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ
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