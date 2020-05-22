Відновлення матчів УПЛ переносять: нова дата чемпіонату України

Відновлення футбольних матчів української Прем'єр-ліги (УПЛ) переноситься. Рестарт турніру, який був запланований на 30 травня, відбудеться у червні.

Як повідомляє Sport.ua, чемпіонат України з футболу продовжиться з 6-го червня.

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Подібну інформацію повідомляв також журналіст Олег Ящук. Поки офіційного підтвердження від УПЛ немає.

Повідомлялося, що клуби розробили новий календар матчів УПЛ. За новим варіантом знизили щільність календаря.

Попередній календар УПЛ

24-й тур – 30 травня

25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червня

27-й тур – 20 червня

28-й тур – 27 червня

29-й тур – 4 липня

30-й тур – 11 липня

31-й тур – 15 липня

32-й тур – 19 липня

Раніше півфінали Кубка України хотіли провести 10 червня, тепер – 24 червня. Фінал Кубка України в планах – 25 липня, тоді як раніше була дата 17 липня.

Чемпіонату України був призупинений через пандемію COVID-19. З 22 травня уряд дозволив проведення спортивних подій без глядачів.

Клубам Прем'єр-ліги залишилося зіграти 9 турів до завершення чемпіонату.