Відновлення АПЛ: з'явилася нова дата і жорсткі правила для футболістів

В Англії сподіваються, що влітку зможуть дограти футбольний сезон. Відновлення матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) планують розпочати 8 червня. Проте гравців чекають суворі правила.

Як повідомляє The Telegraph, АПЛ розіслала клубам ліги передбачуваний розклад відновлення сезону.

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Згідно з графіком, 18 травня клубам дозволять приступити до повноцінних тренувань, а з 8 червня буде відновлено проведення матчів.

План обговорюватиметься з клубами індивідуально перед запланованою на п'ятницю конференцією.

План розроблений на основі того, що з 7 травня в Англії будуть ослаблені обмежувальні заходи, прийняті через коронавірус.

9-10 травня планується провести тестування гравців на коронавірус, щоб 11 травня почати тренування в невеликих групах.

Станом на 30 квітня у Британії підтверджено 166 441 випадок зараження COVID-19, померло 26 166 осіб.

Також АПЛ розробила правила для відновлення сезону.

Згідно з документом, складеним директором АПЛ Річардом Гарліком, до відновлення сезону клубам доведеться виконувати наступні умови на тренуваннях:

весь інвентар, від футбольних м'ячів до стійок воріт, має бути продезінфікований до і після використання;

гравцям рекомендується носити маску;

футболістам строго рекомендується залишати автомобілі на відстані трьох паркувальних місць одне від одного;

гравцям і персоналу буде заборонено плюватися на тренуваннях;

гравцям буде відведено 15 хвилин на підготовку, 75 хвилин на тренування в групі по 5 осіб і 15 хвилин на відновлення.

гравці і персонал клубів будуть зобов'язані пройти тест на коронавірус за 48 годин до відновлення тренувань.

У цьому сезоні командам АПЛ залишилося провести по 9-10 матчів. Одноосібним лідером чемпіонату є "Ліверпуль".

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