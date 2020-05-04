Відновлення Бундесліги під загрозою: десятеро футболістів заразилися COVID-19

У Німеччині відбулася перша масова перевірка на коронавірус команд першої та другої Бундесліги. Десять тестів показали позитивний результат.

Німецька футбольна ліга оголосила результати першої масової перевірки на коронавірус, інформує сайт DFL.

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З 1 724 тестів серед 36 клубів було виявлено 10 позитивних результатів. Хворих негайно ізолювали відповідно до протоколу.

Вже стартувала друга хвиля тестування. Окрім того, ще раз всіх перевірять безпосередньо перед стартом тренувань в загальній групі.

"Ретельні тести призначені для того, щоб найкращим чином запобігти участі інфікованих людей в тренуваннях та іграх і тим самим потенційно знизити ймовірність зараження інших", – мовиться у заяві.

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Раніше повідомлялося про трьох інфікованих у "Кельні". У яких клубах інші хворі, не розкривається.

Очікувалося, що Бундесліга відновиться 9-го травня, однак уряд Німеччини відклав рішення на 6 травня.

У цей день влада Німеччини повинна вирішити долю Бундесліги. Керівники ліги налаштовані позитивно та сподіваються, що футбол повернеться вже у травні.

Станом на 4 травня у Німеччині підтверджено 165 745 випадків зараження COVID-19, 6 866 осіб померло.

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