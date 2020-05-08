Відновлення Ла Ліги: в Іспанії назвали дати матчів

В Іспанії вже визначили дату відновлення футбольного сезону, який призупинений через пандемію COVID-19. Головний тренер ФК "Леганес" Хав'єр Агірре розповів, що його повідомили, в які терміни буде дограна Ла Ліга.

Агірре заявив, що перші матчі Лі Ліги повинні розпочатися 20 червня, інформує Marca. Чемпіонат триватиме до 26 липня.

До речі Фінал Кубка Іспанії з футболу офіційно відбудеться з глядачами на трибунах

Дата поновлення Ла Ліги вже визначена – 20 червня, решту 11 турів будуть дограні до 26 липня. Матчі проводитимуться по суботах-неділях і по середах-четвергах,

– заявив тренер.

Наставник "пепінерос" додав, що керівництво Ла Ліги офіційно поінформувало його про це.

Водночас у Ла Лізі заявляють, що в них немає підтверджених дат відновлення турніру.

"Спочатку клуби повернуться до тренувань, а потім будемо чекати рішення уряду. Якщо воно схвалить, плануємо повернутися у червні", – сказав представник Ла Ліги.

Станом на 8 травня в Іспанії коронавірусом заражені 221 447 осіб, 26 070 людей померло.

В Іспанії зіграно 27 турів з 38-и. Лідером турнірної таблиці є "Барселона". "Леганес" перебуває на передостанній сходинці.

Які ліги офіційно оголосили про відновлення

Німецька Бундесліга – перший матч запланований на 16 травня;

Угорський чемпіонат – перші матчі заплановані на 23 травня;

Польська Екстракляса з футболу – перші матчі заплановані на 29 травня.

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