Відома американська тенісистка показала, як миє унітаз Дональдом Трампом – веселе відео

51-а ракетка світу американська тенісистка Даніель Коллінз весело проводить час у карантині. Тенісистка опублікувала веселе сторіс у своїй соцмережі.

Це жартівливе відео тенісистка опублікувала у сторіс у своєму інстаграмі.

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Американська тенісистка зняла, як чистить свій унітаз йоржиком у вигляді Дональда Трампа. Мабуть, Коллінз не надто любить нинішнього президента США та на виборах голосувала за його суперників.

5 seconds of joy pic.twitter.com/KqmdPy3TBi — Gaby S. (@gabyserrar) March 27, 2020

Спортсменка вже не може дочекатись відновлення змагань та поділилась цим зі своїми вболівальниками у інстаграмі.

Настрій засмучений, хотіла зіграти за Орландо цього року. Не можу дочекатися, коли я приїду туди з командою,

– написала Даніель Коллінз.

Додамо, що найуспішнішим виступом Коллінз в турнірах Великого шолома став вихід у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії 2019 року.

Через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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