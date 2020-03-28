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Відома американська тенісистка показала, як миє унітаз Дональдом Трампом – веселе відео

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Даніель Коллінз / instagram.com/danimalcollins

51-а ракетка світу американська тенісистка Даніель Коллінз весело проводить час у карантині. Тенісистка опублікувала веселе сторіс у своїй соцмережі.

Це жартівливе відео тенісистка опублікувала у сторіс у своєму інстаграмі.

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Американська тенісистка зняла, як чистить свій унітаз йоржиком у вигляді Дональда Трампа. Мабуть, Коллінз не надто любить нинішнього президента США та на виборах голосувала за його суперників.

Спортсменка вже не може дочекатись відновлення змагань та поділилась цим зі своїми вболівальниками у інстаграмі.

Настрій засмучений, хотіла зіграти за Орландо цього року. Не можу дочекатися, коли я приїду туди з командою,
– написала Даніель Коллінз.

Додамо, що найуспішнішим виступом Коллінз в турнірах Великого шолома став вихід у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії 2019 року.

Через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Дональд Трамп Теніс
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