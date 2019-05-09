Відома англійська команда судиться з пенсіонером, який стверджує, що створив клубну емблему

На відомий англійський клуб "Вулверхемптон" подав до суду пенсіонер, який стверджує, що він створив клубну емблему, коли був школярем.

Пітер Девіс, якому 70 років, каже, що він намалював емблему з головою вовка у 1960-х роках і увійшов до конкурсу, який вела художня галерея в місті Уест-Мідлендс (Західний Мідленд), повідомляє Sky Sports.

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Він звернувся зі скаргою на авторські права до Високого суду, стверджуючи, що він намалював ескізи, які стали знаком "вовків", після того, як вчитель попросив його продемонструвати розуміння Теореми Паскаля.

Теорема, складена французьким математиком Блезом Паскалем, стверджує, якщо шестикутник вписаний в коло або будь-який інший конічний перетин (еліпс, параболу, гіперболу, навіть пару прямих), то точки перетину трьох пар протилежних сторін лежать на одній прямій.

Пітер Девіс, колишній керівник будівельної компанії, каже, що його розуміння геометричної теорії привело його до створення знаків для тварин, які пізніше були використані "Вулверхемптоном".

Боси клубу заперечують його претензію, і адвокати намагалися "витягнути" справу ще торік.

У чемпіонаті Англії "Вулверхемптон" розташовується на сьомому місці. В останньому турі "вовки" зіграють проти "Ліверпуля".

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