Відома біатлоністка буде коментувати Кубок світу на українському каналі

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Яна Бондар / Фото з відкритих джерел

Українська біатлоністка Яна Бондар коментуватиме біатлон на телеканалі "UA:Перший".

Яна Бондар пропустить новий біатлонний сезон. В цей час вона спробує себе в ролі коментатора.

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Я дуже хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професійному коментуванню. Саме на "UA:Перший" я планую ділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії. Впевнена, це буде цікаво вболівальникам,
– наводить слова Бондар офіційна сторінка "UA:Перший" на Facebook.

До слова, разом з Яною коментувати біатлонні трансляції будуть Сергій Ружицький і Владислав Шалота.

Кубок світу з біатлону стартує 30 листопада. У перший змагальний день в Естерсунді відбудуться одиночний мікст і змішана естафета.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону
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