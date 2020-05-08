Відома боксерка стала на захист Усика і Ломаченка: Їх любов до України може бути інша

Колишня українська боксерка Аліна Шатернікова стала на захист Олександра Усика та Василя Ломаченка. Обох внесли в базу "Миротворець" через участь у російському пропагандистському фільмі про церкви.

У своєму фейсбуці Шатернікова перерахувала різні випадки, кого б можна було внести до бази "Миротворця".

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Зокрема, Аліна вимагає внести в базу посадовців:

які не забезпечили пожежників, що гасили пожежі в зоні ЧАЕС;

які не забезпечують ліками, необхідними медикаментами лікарні;

які в період пандемії (лютий 2020) експортували тоннами медтовари;

які не забезпечили українську армію першочергово необхідною амуніцією, засобами захисту, зв'язку і розвідки, продовольства в перші роки війни на Донбасі;

тих "перевертнів", представників СБУ та правоохоронних органів, які організовують банди і займаються викраденням людей заради грошового викупу.

Шатернікова переконує, що Ломаченко та Усик найкращі у своїй справі.

"Українські атлети, багато років у топі різних світових спортивних рейтингів. Б'ють рекорд за рекордом по телевізійних трансляцій спортивних подій за їх участю. Серед мільйонів атлетів уже ввійшли в історію світового боксу", – зауважила Шатернікова.

Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас, вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так врешті-решт вони можуть бути схильні до впливу адептів радянського союзу. Вони ж просто люди…,

– написала колишня чемпіонка світу.

Шатернікова стверджує, що Ломаченко та Усик люблять Україну. Однак, за її словами, їх любов до України може бути інша, ніж у творців "Миротворця".

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"Я абсолютно точно знаю, що вони люблять Україну, що вони цінують і з трепетом ставляться до нашої національної символіки, що вони пишаються, що народилися на цій землі і виховувалися в українських традиціях.

Коли я особисто разом з Василем обговорювали, яка колірна гамма повинна бути у команди Українські Отамани, саме Василь однозначно сказав "винятково жовто-блакитна". І сама назва клубу Українські Отамани була придумана Василем", – зазначила Шатернікова.

Вона також нагадала гопак у виконанні Усика після переможного бою на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.

"Ви думаєте це була постанова?! Ні, так співала його душа, через цей танець – танець українського народу – Саша висловив радісні емоції перемоги", резюмувала Аліна.

Що відомо про скандал довкола боксерів?Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.



Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України. Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

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