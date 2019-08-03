Відома дзюдоїстка Білодід зачарувала стильним образом: грайливі фото

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Відома в усьому світі своїми перемогами українська дзюдоїстка Дарія Білодід опублікувала нове стильне фото на своїй сторінці в Instagram.

На світлині спортсменка позує у світло-рожевому костюмі в сіру полоску з широким ременем на талії.

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Образ Дарія доповнила чорною сумочкою та модними напівпрозорими слінгбеками. Спортсменка підкреслила лук кулоном та сережами, а також чорними окулярами. 

Найщасливішим людям не обов'язково мати все найкраще. Однак вони завжди знаходять найкраще застосування тому, що в них є. Це і робить їх щасливими, 
– підписала фотографії Білодід.

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
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