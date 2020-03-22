Відома французька біатлоністка завершила кар'єру

Наприкінці біатлонного сезону 2019/20 декілька провідних біатлоністів поклали гвинтівку на поличку. До них приєдналась ще одна французька біатлоністка Селья Емоньє.

Про це відома біатлоністка розповіла у своєму інстаграмі.

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Спортсменка прокоментувала, що спорт – це пристрасть для неї. Вона обожнювала можливість кататися на лижах в красивих місцях по всьому світу. Але зізнається, що тепер багато що змінилося. Біатлоністку засмучує, що зима вже не така як раніше, а сніг стає цінним ресурсом.

Зараз я розумію, що професійний спорт занадто вимогливий і сфокусований на високих результатах. Мені складно отримувати задоволення і займатися самопізнанням. Тому я вирішила покинути спорт, щоб відкрити для себе інші горизонти. Починається нове пригода,

– написала біатлоністка.

Емоньє входила до лижної збірної Франції, взяла участь в Олімпіаді у Сочі, але з 2015 року перейшла в біатлон.

У складі збірної Франції з біатлону вона тричі ставала призеркою етапів кубка світу й виборола бронзову медаль чемпіонату світу 2017 року, що проходив в австрійському Хохфільцені.

Гонка переслідування біатлонного сезону 2019/20 у Контіолахті стала останньою у кар'єрі для фінської біатлоністки Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада. Біатлонний світ красиво провів та віддячив успішним спортсменам за величезний вклад у біатлон.

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Додамо, що повісити гвинтівку на цвях може іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка поки не визначилась із продовження кар'єри. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

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