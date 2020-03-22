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Відома французька біатлоністка завершила кар'єру

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Селья Емоньє / zimbio.com

Наприкінці біатлонного сезону 2019/20 декілька провідних біатлоністів поклали гвинтівку на поличку. До них приєдналась ще одна французька біатлоністка Селья Емоньє.

Про це відома біатлоністка розповіла у своєму інстаграмі.

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Спортсменка прокоментувала, що спорт – це пристрасть для неї. Вона обожнювала можливість кататися на лижах в красивих місцях по всьому світу. Але зізнається, що тепер багато що змінилося. Біатлоністку засмучує, що зима вже не така як раніше, а сніг стає цінним ресурсом.

Зараз я розумію, що професійний спорт занадто вимогливий і сфокусований на високих результатах. Мені складно отримувати задоволення і займатися самопізнанням. Тому я вирішила покинути спорт, щоб відкрити для себе інші горизонти. Починається нове пригода,
– написала біатлоністка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon cœur chavire Le sport de haut niveau, c'est une belle aventure et c'est exigeant. Il représente pour moi deux ancrages principaux. Le plaisir, c'est mon leitmotiv depuis 28 ans, car le sport est pour moi une passion, c'est contagieux dans la famille. Pouvoir skier dans des endroits magnifiques à travers le monde est une chance inouïe et cela m'anime. Mais je dois me rendre à l'évidence, depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé. Et ce qui m'attriste, c'est que le constat est le même partout, les hivers sont moindres et la neige devient une denrée précieuse. Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. Une connaissance de soi, c'est la manière dont je donne du sens à ma carrière. Le sport m'a ainsi permis de maitriser le gouvernail de mon bateau en m’apprenant qui je suis, où je veux aller et ce que j'ai envie de faire. Les diverses traversées, les escales, les tempêtes, les accalmies ont été d'un enseignement riche ; j'ai grandit, j'ai évolué et cela m'a rendu plus forte. J'ai aussi eu du temps pour moi, pour réfléchir et me centrer. Et en plus de 10 ans de sport de haut niveau, je crois que j'ai bien fait le tour de la question. Je me rends bien compte aujourd'hui que le sport de haut niveau c'est trop exigeant et centré sur les résultat pour que je reste à flot avec les seuls objectifs de plaisir et de connaissance de soi qui prennent d'ailleurs un peu l'eau ! Alors me voici aujourd'hui, entre vents et marées, confrontée à mes limites et mes valeurs. C'est pourquoi au bout de mes ressources sportives et humaines dans ce milieu, je décide de quitter sereinement le navire du sport de haut niveau pour découvrir d'autres horizons qui seront plus en adéquation avec la personne que je suis devenue. Je tiens à remercier toutes les personnes m 'ayant soutenues dans cette aventure, c'est tellement agréable et appréciable d'être bien entourée. Et les autres aussi car j'ai appris la résilience. Je remercie aussi tous les supporters, cela a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous, vous êtes super ! « Larguer les amarres », une nouvelle aventure commence !

Допис, поширений Célia Aymonier (@celia.aymonier)

  • Емоньє входила до лижної збірної Франції, взяла участь в Олімпіаді у Сочі, але з 2015 року перейшла в біатлон.
  • У складі збірної Франції з біатлону вона тричі ставала призеркою етапів кубка світу й виборола бронзову медаль чемпіонату світу 2017 року, що проходив в австрійському Хохфільцені.

Гонка переслідування біатлонного сезону 2019/20 у Контіолахті стала останньою у кар'єрі для фінської біатлоністки Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада. Біатлонний світ красиво провів та віддячив успішним спортсменам за величезний вклад у біатлон.

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Додамо, що повісити гвинтівку на цвях може іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка поки не визначилась із продовження кар'єри. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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