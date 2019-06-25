Відома гімнастка Різатдінова балотується до Верховної Ради

Відома українська гімнастка Анна Різатдінова таки буде балотуватися до Верховної Ради. Вона балотується як безпартійний самовисуванець

Спершу ряд ЗМІ повідомили про те, що в 93-му окрузі від "Слуги народу" до Ради балотуватиметься Різатдінова. Однак лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував інформацію.

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Тепер же на сайті ЦВК з'явилася інформація про балотування Різатдінової до Верховної Ради України. Вона зареєстрована кандидатом від 98-го округу (Київська область) і балотується як безпартійний самовисуванець.

Різатдінова народилася 16 липня 1993 року в місті Сімферополь. Має вищу освіту, тренер, ГО "Українська Федерація гімнастики". Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

Її чоловік Олександр Онищенко також йде на вибори від цього округу. Скандальний Онищенко заявив про намір балотуватися у нардепи на початку червня. ЦВК 15 червня розглянула подані ним документи й відмовила в реєстрації.

Тоді Онищенко подав на ЦВК до суду. Феміда стала на сторону екс-депутата. Суд своє рішення пояснив тим, що Онищенко, який втік з України й п'ять років жив за її межами, нібито насправді "представляв Україну на кінних змаганнях". ЦВК подала апеляцію на рішення суду.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.