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Відома шахістка з України заразилася коронавірусом: Я не могла нормально говорити

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Ірина Круш / facebook.com/irina.krush

Шахістка Ірина Круш, яка народилася в Одесі та проживає у США, заразилась коронавірусом SARS-CoV-2. Спортсменка розповіла про перебіг хвороби.

36-річна Круш розповіла у фейсбуці, що перші симптоми проявилися вночі 11 березня, коли їй стало погано. За її словами, наступного дня температура піднялася до 37,6.

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"Я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала й трималася між 36,7 і 37. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом...", – зазначила спортсменка.

Круш розповіла, що їй важко дихалося і доводилося робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря.

"У неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки чи кашлю.

Наступного дня у мене був інтернет-урок. Я не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Після уроку я пішла в лікарню.

У мене вже не було температури, лікарі не мали пояснень мого важкого дихання, тому зробили додаткове обстеження та аналіз крові. Тоді й стало відомо, що у мене коронавірус на ранній стадії та пневмонія", – написала Круш.

Шахістка розповіла, що провела декілька днів у лікарні, після чого повернулася додому.

"У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати", – додала Круш.

Ірина зазначила, що вирішила розказати про свою хворобу, адже це допоможе комусь визначити коронавірус на ранній стадії.

Що відомо про Круш?

  • Американська шахістка українського походження, гросмейстер (2013).
  • Круш навчилася грати шахи у 5 років в Одесі. Емігрувала з батьками до Брукліна у 1994.
  • Семиразова переможниця чемпіонату США серед жінок.
  • Круш широко відома у США своєю серією шахових відео "Krushing Attacks".
  • Її рейтинг на березень 2020 року – (37-ме місце у світі, перше серед шахісток США).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Шахи
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