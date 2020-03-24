Відома шахістка з України заразилася коронавірусом: Я не могла нормально говорити

Шахістка Ірина Круш, яка народилася в Одесі та проживає у США, заразилась коронавірусом SARS-CoV-2. Спортсменка розповіла про перебіг хвороби.

36-річна Круш розповіла у фейсбуці, що перші симптоми проявилися вночі 11 березня, коли їй стало погано. За її словами, наступного дня температура піднялася до 37,6.

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"Я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала й трималася між 36,7 і 37. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом...", – зазначила спортсменка.

Круш розповіла, що їй важко дихалося і доводилося робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря.

"У неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки чи кашлю.

Наступного дня у мене був інтернет-урок. Я не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Після уроку я пішла в лікарню.

У мене вже не було температури, лікарі не мали пояснень мого важкого дихання, тому зробили додаткове обстеження та аналіз крові. Тоді й стало відомо, що у мене коронавірус на ранній стадії та пневмонія", – написала Круш.

Шахістка розповіла, що провела декілька днів у лікарні, після чого повернулася додому.

"У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати", – додала Круш.

Ірина зазначила, що вирішила розказати про свою хворобу, адже це допоможе комусь визначити коронавірус на ранній стадії.

Що відомо про Круш?

Американська шахістка українського походження, гросмейстер (2013).

Круш навчилася грати шахи у 5 років в Одесі. Емігрувала з батьками до Брукліна у 1994.

Семиразова переможниця чемпіонату США серед жінок.

Круш широко відома у США своєю серією шахових відео "Krushing Attacks".

Її рейтинг на березень 2020 року – (37-ме місце у світі, перше серед шахісток США).

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