Відома шахістка з України заразилася коронавірусом: Я не могла нормально говорити
Шахістка Ірина Круш, яка народилася в Одесі та проживає у США, заразилась коронавірусом SARS-CoV-2. Спортсменка розповіла про перебіг хвороби.
36-річна Круш розповіла у фейсбуці, що перші симптоми проявилися вночі 11 березня, коли їй стало погано. За її словами, наступного дня температура піднялася до 37,6.
Читайте також Футболіст "Челсі" одужав після коронавірусу
"Я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала й трималася між 36,7 і 37. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом...", – зазначила спортсменка.
Круш розповіла, що їй важко дихалося і доводилося робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря.
"У неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки чи кашлю.
Наступного дня у мене був інтернет-урок. Я не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Після уроку я пішла в лікарню.
У мене вже не було температури, лікарі не мали пояснень мого важкого дихання, тому зробили додаткове обстеження та аналіз крові. Тоді й стало відомо, що у мене коронавірус на ранній стадії та пневмонія", – написала Круш.
Шахістка розповіла, що провела декілька днів у лікарні, після чого повернулася додому.
"У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати", – додала Круш.
Ірина зазначила, що вирішила розказати про свою хворобу, адже це допоможе комусь визначити коронавірус на ранній стадії.
Що відомо про Круш?
- Американська шахістка українського походження, гросмейстер (2013).
- Круш навчилася грати шахи у 5 років в Одесі. Емігрувала з батьками до Брукліна у 1994.
- Семиразова переможниця чемпіонату США серед жінок.
- Круш широко відома у США своєю серією шахових відео "Krushing Attacks".
- Її рейтинг на березень 2020 року – (37-ме місце у світі, перше серед шахісток США).
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram