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Відома телеведуча роздяглась на підтримку відновлення футболу в Україні: фото

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Олександра Лобода
Олександра Лобода / Instagram

Ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода сподівається, що футбол в Україні відновиться найближчим часом.

На підтримку українського футболу Лобода виставила спокусливе фото у своєму Instagram.

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Дві новини: хороша і погана, як завжди це буває. Погана – продовжили карантин до 22 травня. Хороша – професіональним спортивним командам можна тренуватися на закритих базах з 11 травня.

Деякі команди вже зараз тренуються невеликими групами, інші збираються наступного тижня. Дуже чекаю наступного кроку – відновлення чемпіонату,
– написала Лобода під гарячим фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Дві новини: хороша і погана‍♀️ Як завжди це буває ⠀ Погана - продовжили карантин до 22 травня ⠀ Хороша - професійним спортивним командам можна тренуватися на закритих базах з 11 травня️ ⠀ Деякі команди вже зараз тренуються невеликими групами, деякі збираються наступного тижня ⠀ Дуже чекаю наступного кроку - відновлення чемпіонату️ ⠀ А ви? ️

Публикация от Oleksandra Loboda (@aleksika)

Олександра Лобода відома українським любителям футболу не тільки як журналістка, а й як дівчина, яка тримає слово. Найчастіше вона приймає парі на футбольні теми, а в разі програшу влаштовує відверті фотосесії.

Після того як Олександра вийшла заміж, її Instagram помітно став скромнішим, однак ведуча залишилася такою ж привабливою.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Футбол Спорт
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