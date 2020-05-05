Відома телеведуча роздяглась на підтримку відновлення футболу в Україні: фото

Ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода сподівається, що футбол в Україні відновиться найближчим часом.

На підтримку українського футболу Лобода виставила спокусливе фото у своєму Instagram.

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Дві новини: хороша і погана, як завжди це буває. Погана – продовжили карантин до 22 травня. Хороша – професіональним спортивним командам можна тренуватися на закритих базах з 11 травня.



Деякі команди вже зараз тренуються невеликими групами, інші збираються наступного тижня. Дуже чекаю наступного кроку – відновлення чемпіонату,

– написала Лобода під гарячим фото.

Олександра Лобода відома українським любителям футболу не тільки як журналістка, а й як дівчина, яка тримає слово. Найчастіше вона приймає парі на футбольні теми, а в разі програшу влаштовує відверті фотосесії.

Після того як Олександра вийшла заміж, її Instagram помітно став скромнішим, однак ведуча залишилася такою ж привабливою.

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