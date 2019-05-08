Відома українська біатлоністка завершила кар'єру заради весілля з росіянином Логіновим

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Марія Кручова
Марія Кручова / Facebook

Українська біатлоністка Марія Кручова в 24 роки прийняла рішення завершити спортивну кар'єру.

Відзід Кручової з професійного біатлону підтвердив державний тренер збірної України Євген Колупаєв, пише Xsport.

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За його словами, уродженка Тернополя вирішила зосередитися на особистому житті. Очікується, що незабаром Кручова вийде заміж за лідера чоловічої збірної Росії Олександра Логінова, відомого по крупному допінговому скандалу.

Найвищим досягненням у кар'єрі 24-річної біатлоністки є перемога в спринті на етапі юніорського Кубка світу в 2015 році, а також третє місце в парі з Віталієм Трушем в одиночній змішаній естафеті Кубка IBU нинішнього сезону.

В цьому році спортсменка також дебютувала на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті, де зайняла 73 місце в спринті.

Спорт 24 писав, що капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чи пропонували йому змінити громадянство.

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Україна – Росія
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