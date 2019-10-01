Відома українська біатлоністка несподівано пропустить майбутній сезон: відомо причину

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Яна Бондар
Яна Бондар / biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Яна Бондар повідомила, що пропустить майбутній сезон.

Спортсменка вирішила взяти перерву і приділити час особистому життю. Про це Бондар розповіла у інтервю Biathlon.com.ua.

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Це рішення, яке було прийнято обопільно як з тренерами команди, так і з керівництвом федерації, для того, щоб взяти невелику перерву і піти на самопідготовку. За рік я хочу як слід відновитися і більше часу приділити особистому житті. Ну а потім з новими силами в бій.

"Час до Олімпіади ще є, до того ж зараз колектив в нашій жіночій збірній зібрався досить сильний, і моє тимчасове випадання з обойми не сильно вдарить по команді. Як на мене, зараз ось взагалі все ідеально зійшлося: мій вік, бажання і достатня кількість часу до Олімпійських ігор ", – сказала Бондар.

У минулому сезоні Бондар в загальному заліку Кубка світу посіла 77-е місце. Також Яна виступала на етапах Кубка IBU.

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Теги: Спорт Новини біатлону
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