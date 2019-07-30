Відома українська легкоатлетка Саладуха показала накачану фігуру: вражаючі фото

Відома українська легкоатлетка Ольга Саладуха опублікувала на своїй сторінці в Instagram два спортивних фото, на яких добре помітно її підкачане натреноване тіло.

Саладуха спеціалізується на потрійному стрибку та стрибках у довжину. Вона є чемпіонкою світу, бронзовою призеркою Олімпійських ігор, триразовою чемпіонкою Європи і заслуженим майстром спорту України.

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Спортменка активно веде свою соцмережу. Найчастіше вона публікує фото з тренувань.

На крайніх світлинах Саладуха позує у спортивному одязі на стадіоні та в фотостудії. На фото добре помітна спортивна фігура легкоатлетки, особливо – її накачаний прес.

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