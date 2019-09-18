Відома українська тенісистка відновлює кар'єру після народження дитини

Стало відомо, на які найближчі турніри WTA заявлені українські тенісистки. Відома українка Катерина Бондаренко повертається до тенісу після народження дочки.

23-29 вересня Катерина Бондаренко змагатиметься на турнірі в Ташкенті, який стане для неї першим у сезоні, повідомляє Xsport.

Читайте також: Українська тенісистка Завацька не змогла дати бій іменитій Кенін на престижному турнірі

28 вересня – 6 жовтня в Пекіні пройде Premier Mandatory, на який в основну сітку заявлені Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

7-13 жовтня Ястремська планувала виступити в Гонконзі й спробувати захистити свій титул. Але через протести в місті й скасування проведення турніру українка змушена заявитися на International в Тяньцзіні.

У свою чергу, Цуренко і Катерина Козлова заявлені на турнір в Лінці. 14-20 жовтня Цуренко й Козлова також заявлені на турнір в Люксембурзі.

Це цікаво: Легендарна бельгійська тенісистка відновлює кар'єру після тривалого декрету

21-27 жовтня Світоліна, Ястремська та Цуренко запланували виступ на Premier 5 в Ухані, а на наступному тижні – на Premier Mandatory в Пекіні. Козлова на обох змаганнях виступить у кваліфікації.