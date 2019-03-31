Відома українська тенісистка кардинально змінила імідж: фото
Відома українська тенісистка Марта Костюк кардинально змінила свій імідж, чим похвалилася у соціальних мережах.
16-річна тенісистка з Києва змінила колір свого волосся.
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Тепер воно має рожеві відтінки, чим Марта похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
"Весняний настрій", – підписала Марта свою світлину.
Зазначимо, що наразі в рейтингу WTA Костюк посідає тільки 247 сходину. Марта втратила 56 позицій.
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