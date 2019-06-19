Відомі французи зіграли в теніс ногами прямо під час матчу: кумедне відео

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Жо-Вілфрід Цонга і Бенуа Пе зіграли в теніс ногами
Жо-Вілфрід Цонга і Бенуа Пе зіграли в теніс ногами / Скріншот

Французи Жо-Вілфрід Цонга і Бенуа Пер влаштували невелике шоу під час матчу першого кола турніру в Халле.

Після подачі під час другого сету Пер випадково впустив ракетку, однак француз не розгубився і вирішив продемонструвати свої футбольні навички відбивши м'яч ногою.

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Цонга продовжив ініціативу Пера, відбивши м’яч тим же способом, і таким чином тенісисти розігрували м’яч, поки Пер не спробував пробити ножицями, що у нього не вийшло.

У підсумку, перемога у зустрічі залишилася за Цонгою, він виграв у двох сетах з рахунком 6:4, 7:5. За вихід до чвертьфіналу він буде грати проти Роджера Федерера.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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