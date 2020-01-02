Відомі тенісисти нетрадиційно жертвуватимуть гроші постраждалим від пожеж в Австралії
Відомий тенісист Нік Кірйос вирішив підтримати жертв лісових пожеж в Австралії. Австралійський тенісист буде жертвувати по 200 доларів за кожен свій ейс на найближчих турнірах.
У соцмережах Кірйос оголосив, що буде віддавати по 200 доларів за кожну подачу навиліт на змаганнях літнього сезону в Австралії. Також тенісист закликав організаторів ATP Cup і Tennis Australia провести благодійні акції напередодні важливих турнірів.
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Зокрема, у січні великі міста Австралії приймуть командний чемпіонат ATP Cup і перший у сезоні турнір серії "Великого шолому" – Australian Open.
Глава австралійської тенісної федерації Крейг Тайлі підтримав ініціативу Кірйоса. Він заявив, що вболівальникам варто стежити за новинами про майбутні заходи.
На ініціативу Кірйос відгукнувся і перша ракетка Австралії Алекс де Мінор, який у рейтингу АТР посідає 18-у сходинку.
Мені подобається ця ідея, я буду віддавати по 250 доларів за ейс з тієї причини, що мені здається, я стільки ейсів, як ти, не зможу виконати, друже,
– написав де Мінор у твіттері.
Ініціативу лідерів збірної Австралії з тенісу підтримав і Джон Міллман.
"Я з вами не на одному рівні, хлопці, але я теж хочу взяти участь. 100 доларів за ейс на турнірах літнього сезону в Австралії", – написав Джон Міллман.
Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 19 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.
На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.
Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.