Відомі українські спортсмени взяли участь у челенджі: мотивуючі відео

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Бризгіна, Рижикова, Саладуха
Бризгіна, Рижикова, Саладуха / Колаж 24 каналу

В Україні запустили спортивний челендж #5minChallenge. Його завдання полягає в тому, аби опублікувати невеличке тренування та закликати людей до щоденного спорту.

Челендж запустив Європейський тиждень спорту. Про це сповістила на своїй сторінці його амбасадор – відома українська легкоатлетка, чемпіонка світу Ольга Саладуха.

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Спортсменка спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину. 

Будьте активним протягом (як мінімум) 5 хвилин, опублікуйте коротке відео або фотографію. Це може бути що завгодно: від звичайних тренувань, прогулянки на роботі, смішної або серйозної – це не має значення!
– написала Саладуха.

До слова, Саладуха пройшла нардепом від "Слуги народу" в парламент дев'ятого скликання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be active for (at least) 5 minutes and then post a short video or photo . This can be anything from their workout routine, to their walk to work, funny or serious it doesn’t matter! #5minChallenge Будьте активным в течение (как минимум) 5 минут, опубликуйте короткое видео или фотографию Это может быть что угодно - от обычных тренировок, прогулки на работе, смешной или серьезной - это не имеет значения! #5minChallenge Присоединяйся @levchenkou @marynabekh @zhanbeleniuk @lyakhova.olga.800 @anna_ryzhykova @sergiismelyk @papachristouv @gerashchenkoi @anna_titimets @yanabelomoina @yaanel3 @an_h8 @prugyn @bryzgina_a @lesyapovh @tatiana__melnyk @natali_pygyda @slavavarda _________________________________________________________________________________________________________________ #chellenge #ambassador

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

До челенджу приєдналися українські спортсмени, зокрема, бар'єристка Анна Рижикова, бігунка Єлизавета Бризгіна, спринтер Сергій Смелик та інші. Спортсмени публікують свої тренування та кидають виклик іншим колегам. До челенджу запросили і відому українську легкатлетку зі стрибків у довжину Марину Бех-Романчук та висотницю Юлію Левченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5minChallenge Будьте активними протягом (як мінімум) 5 хвилин , опублікуйте коротке відео або фотографію! Це може бути що завгодно: від звичайних тренувань, зарядки на роботі, веселої або серйозної-це не має значення! Ставте хештег #5minchallenge і приєднуйтесь до Челленджу @olga_saladukha посла European week of sport Запрошую @lizabryzgina @dr.yanatotskaya @yarushevochka @djul.max @yanislava_krotenko @yanislavakrotenko @sia.tiy @antonydavydenko @lyakhova.olga.800 @lobanovaliliya @coach.petlyuk @rosya_dp @alinashukh @olha.bibik @lenakryvytska @alekseybelinskiy @anna_mishchenko_1500 ——————————————————— Be active for (at least) 5 min and then post a short video or photo It could be anything from your workout routine, to exercise on your working place funny or serious it doesn't matter! Put a hashtag #5minchallenge and join the challenge @olga_saladukha The ambassador's European week of sport! ——————————————————— #5min #challenge #beactive #behealthy #challengetheworld #challengeyourself #weekofsport #sport #abs #absworkout #doitanywhere #bestrong #bebeautiful #befit #fitgirl #stadium #training #notjustrunning #beliveinyourself #strongandhealthy

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принимаю эстафету от @anna_ryzhykova и участвую в #5minChallenge ⠀ А так же дарю вам новый комплекс FULL BODY с любимыми резинками ⠀ Всего лишь 5 минут активности, а в результате: хорошее настроение, эмоциональная разгрузка, встряска организма и всех систем, обогащение крови кислородом и много других полезностей ⠀ Читаешь этот пост? Сделай 10 отжиманий и 30 приселаний ⠀ Мои спортики, подключаемся: @galyazaika @levchenko.a @darakoval @sia.tiy @pushkin_atlet ⠀ Будьте активными в течении 5 минут и опубликуйте своё видео с меткой #5minChallenge и #BeActive (это может быть что угодно зарядка, танец, тренировка, любое упражнение, бег, активная прогулка)

Допис, поширений Yuliya Maksimenko (@djul.max)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5minchallenge от @olga_saladukha .Будте активными

Допис, поширений Sergii Smelyk (@sergiismelyk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будьте активными в течение (как минимум) 5 минут!Опубликуйте короткое видео или фотографиюЭто может быть что угодно:тренировка ️‍♀️ или прогулка‍♀️ смешное или серьёзное не имеет значения!Ставьте #5minchallenge в комментариях и присоединяйтесь к @olga_saladukha !)Жду публикацию от @vitaliia_rotar @coach_kapon_team @dashulita__coach @zhurakovskyi @mariyamyrmao @irinka_ma1inka_ @coach_shmidt @zvezdo4kaone @coach.petlyuk @marevovk @kseniya_kurnavina

Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини України
Джерело: 24 канал
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