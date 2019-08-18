Відомі українські спортсмени взяли участь у челенджі: мотивуючі відео

В Україні запустили спортивний челендж #5minChallenge. Його завдання полягає в тому, аби опублікувати невеличке тренування та закликати людей до щоденного спорту.

Челендж запустив Європейський тиждень спорту. Про це сповістила на своїй сторінці його амбасадор – відома українська легкоатлетка, чемпіонка світу Ольга Саладуха.

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Спортсменка спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину.

Будьте активним протягом (як мінімум) 5 хвилин, опублікуйте коротке відео або фотографію. Це може бути що завгодно: від звичайних тренувань, прогулянки на роботі, смішної або серйозної – це не має значення!

– написала Саладуха.

До слова, Саладуха пройшла нардепом від "Слуги народу" в парламент дев'ятого скликання.

До челенджу приєдналися українські спортсмени, зокрема, бар'єристка Анна Рижикова, бігунка Єлизавета Бризгіна, спринтер Сергій Смелик та інші. Спортсмени публікують свої тренування та кидають виклик іншим колегам. До челенджу запросили і відому українську легкатлетку зі стрибків у довжину Марину Бех-Романчук та висотницю Юлію Левченко.

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