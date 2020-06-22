Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув у результаті аварії на заході No Limits Trackdays. Змагання проходили на трасі "Донінгтон-парк".

Про це повідомляє The Sun. Під час гонки, що проходила в передмісті Лестера, 25-річний спортсмен зіткнувся з суперником, після чого отримав травми, несумісні з життям.

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Колеги співчувають сім'ї Годфрі

Директор британської серії мотогонок у класі "Супербайк" Марк Нейт висловив співчуття рідним і близьким Годфрі.

"Бен дійсно був фантастичним хлопцем. Він завжди посміхався і знаходив час для всіх. Був дуже схвильований перед початком сезону і брав участь у багатьох гонках за останній місяць", – сказав Нейт.

Колега британського гонщика за супербайку пілот Гленн Ірвін також віддав данину поваги Годфрі. "Спочивай з миром, Бен. Ти пішов занадто рано. Мої думки з твоєю сім'єю, друзями і командою", – написав Ірвін.