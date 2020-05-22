Відомий промоутер вважає, що Кличко повернеться у бокс
Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати фізичну форму. Це дозволяє говорити про можливе повернення 44-річного Кличка у бокс.
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в ефірі каналу XSPORT поділився думкою про можливе повернення на ринг Володимира Кличка.
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Чи можливе повернення Володимира Кличка? Кажу свою суб'єктивну точку зору. Я думаю, що так,
– заявив Красюк.
Промоутер, який співпрацює з Олександром Усиком, переконує, що не посилається на інсайдерську інформацію, а це винятково його думка.
Він сам якось заявляв, що може повернутися для того, щоб увійти в історію, як найстарший чемпіон світу,
– додав Красюк.
Повернення Кличка: головне
Володимир Кличко завершив кар'єру професійного боксера у серпні 2017 року.
Останній бій Володимир провів 29 квітня 2017 року. Українець технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
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Зокрема, з'явилася інформація, що платформа DAZN, яка здійснює трансляції спортивних подій, підготували контракт для Володимира. Українцю потрібно було провести 3 бої.
Кличко не давав пряму відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.