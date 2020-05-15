Відомий суддя зізнався, що помилково зарахував гол у фіналі Ліги чемпіонів: відео

Англійський арбітр Марк Клаттенбург визнав, що в фіналі Ліги чемпіонів 2016 року між "Реалом" і "Атлетіко" бригада арбітрів не зафіксувала офсайд в епізоді, коли "Королівський клуб" забивав м'яч.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули "вершкові" (5:3). У тому поєдинку суддівська бригада Клаттенбургом помилково зарахувала гол "Реала". Марк згадав той фінал в колонці Daily Mail.

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"Мене часто запитують про фінал Ліги чемпіонів сезону-2015/2016. Пепе катався по газону, а я подумав: "Як такий великий хлопець може бути настільки чутливим?" Він двічі намагався обдурити мене, щоб змусити видалити гравця "Атлетико". Інший арбітр міг би і повірити йому, але я добре підготувався до матчу, вивчивши манеру гри Пепе. Він є гравцем, якому можна вірити", – розповів Клаттенбург.

У тому матчі "Реал" повів в рахунку, але м'яч був забитий з невеликого офсайду. Ми зрозуміли це в перерві, мій помічник пропустив епізод. Я дав "Атлетіко" пенальті на початку другого тайму, коли Пепе сфолив на Фернандо Торреса. Пепе був розлючений і сказав мені на ідеальному англійському: "Ніяке це не пенальті, Марк". Я відповів йому: "Це вашого першого гола не повинно було бути". Це змусило його замовчати.

На сторінці "Атлетіко" у Twitter з’явився пост із зображеннями газетних смуг трьох провідних іспанських спортивних видань із заявою Клаттенбурга. До посту пресслужба прикріпила замислений емодзі.

Відео епізоду

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