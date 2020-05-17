Відомий український баскетболіст Мясоєдов впав у кому

Відомий український баскетболіст Сергій Мясоєдов впав у кому. Баскетболіст отримав важку травму внаслідок падіння з велосипеду.

Як інформує сайт ФБУ, Сергій отримав важкий забій внаслідок нещасного випадку. За попередньою інформацією, це сталося вранці 16 травня після падіння з велосипеда.

Читайте також Раптово помер батько президента УАФ Андрія Павелка

Мясоєдов майже відразу звернувся по допомогу лікарів у Запоріжжі.

"Скарга була на сильний біль у ключиці. Однак, там же в лікарні Сергій знепритомнів та впав у кому, лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому голови", – мовиться у повідомленні.

Як повідомляє ФБУ, Сергій був прооперований. Баскетболіст перебуває у важкому стані.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп'ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий... Все залежить від найближчих днів.

Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми залучили керівництво міста, яке допомагає у цьому. Великі сподівання на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження", – заявив президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

Що відомо про Мясоєдова? Баскетболіст на прізвисько "Комар". Багаторазовий учасник та переможець "слем-данк" конкурсів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги. У Вищій баскетбольній лізі України 25-річний форвард виступав за "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра та запорізький "Металург".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.