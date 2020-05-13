Відомий український клуб перебуває на межі банкрутства
Один з аутсайдерів поточного сезону Першої ліги України "Кремінь" має серйозні проблеми. Клуб з Кременчука не може знайти фінансування на продовження сезону.
Існує ризик, що команда Сергія Свистуна зніметься з турніру, повідомляє "UA-Футбол".
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Важку ситуацію у клубі посилює проблема відсутності коштів для тестів на коронавірус.
В даний час "Кремінь" займає тринадцяте місце в таблиці Першої ліги. Команда перебуває в п'яти очках від зони вильоту.
- Раніше стало відомо, що клуб УПЛ "Карпати" через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус.
- На даний момент ПФЛ збирається відновити турніри Першої та Другої ліги 2 червня, а завершити змагання 25 або 26 липня.
Що відомо про ФК "Кремінь"?
Найвищим досягненням кременчуцького футболу було дев'яте місце в сезонах 1992/93 і 1995/96 Вищої ліги. Потім результати пішли на спад, а в 2000 році "Кремінь" і зовсім зник з професійної карти України.
У 2005-му клуб повернувся до лав професіоналів, однак за 15 років його найвищим досягненням виявилося 16 місце в Першій лізі.
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