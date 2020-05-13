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Відомий український клуб перебуває на межі банкрутства

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"Кремінь" перебуває на межі банкрутства
"Кремінь" перебуває на межі банкрутства / ФК "Черкащина"

Один з аутсайдерів поточного сезону Першої ліги України "Кремінь" має серйозні проблеми. Клуб з Кременчука не може знайти фінансування на продовження сезону.

Існує ризик, що команда Сергія Свистуна зніметься з турніру, повідомляє "UA-Футбол".

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Важку ситуацію у клубі посилює проблема відсутності коштів для тестів на коронавірус.

В даний час "Кремінь" займає тринадцяте місце в таблиці Першої ліги. Команда перебуває в п'яти очках від зони вильоту.

Що відомо про ФК "Кремінь"?

Найвищим досягненням кременчуцького футболу було дев'яте місце в сезонах 1992/93 і 1995/96 Вищої ліги. Потім результати пішли на спад, а в 2000 році "Кремінь" і зовсім зник з професійної карти України.

У 2005-му клуб повернувся до лав професіоналів, однак за 15 років його найвищим досягненням виявилося 16 місце в Першій лізі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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