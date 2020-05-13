Відомий український клуб перебуває на межі банкрутства

Один з аутсайдерів поточного сезону Першої ліги України "Кремінь" має серйозні проблеми. Клуб з Кременчука не може знайти фінансування на продовження сезону.

Існує ризик, що команда Сергія Свистуна зніметься з турніру, повідомляє "UA-Футбол".

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Важку ситуацію у клубі посилює проблема відсутності коштів для тестів на коронавірус.

В даний час "Кремінь" займає тринадцяте місце в таблиці Першої ліги. Команда перебуває в п'яти очках від зони вильоту.

Раніше стало відомо, що клуб УПЛ "Карпати" через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус.

На даний момент ПФЛ збирається відновити турніри Першої та Другої ліги 2 червня, а завершити змагання 25 або 26 липня.

Що відомо про ФК "Кремінь"?

Найвищим досягненням кременчуцького футболу було дев'яте місце в сезонах 1992/93 і 1995/96 Вищої ліги. Потім результати пішли на спад, а в 2000 році "Кремінь" і зовсім зник з професійної карти України.

У 2005-му клуб повернувся до лав професіоналів, однак за 15 років його найвищим досягненням виявилося 16 місце в Першій лізі.

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