Відомий європейський клуб може купити лідера "Зорі" Михайличенка
Український футболіст "Зорі" Богдан Михайличенко невдовзі може покинути луганський клуб. У послугах захисника зацікавлений бельгійський "Андерлехт".
Про це повідомляє український журналіст Роман Бебех.
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"Я чув, що по ньому є хороші пропозиції. Відкрию секрет – це "Андерлехт". Щось там відбувається", – сказав Бебех.
Що відомо про Михайличенка
23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з "Динамо".
У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 2 голи та 4 результативні передачі у 29 матчах.
Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює його у 800 000 євро. Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.
Український слід в "Андерлехті"
- Клубу належить українець Євген Макаренко, але на правах оренди грає за "Кортрейк".
- Макаренко, як і Михайличенко, виступає на позиції лівого оборонця.
- У Бельгії достроково завершили сезон і "Андерлехт" фінішував 8-м. Команда не потрапила в єврокубки.