Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео

Румунський клуб з вищого дивізіону "Політехніка" Ясси продовжив контракти зі своїми гравцями цікавим чином.

Ветерани команди Андрій Крістя (36 років) і Космін Фразінеску (35) підписали нову угоди на пеньку в міському дворі. Відео опублікував журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці в Twitter.

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Футболісти привітали один одного і представника клубу ліктями, дотримуючись правил безпеки, щоб уникнути зараження коронавірусом. Обидва гравці продовжили контракти до літа 2021 року.

Що відомо про Крістю та Фразінеску?

36-річний Андрій Крістя перейшов в "Політехніку" в 2019 році, але раніше він грав за клуб в 2008, 2009, а також з 2016 по 2018 роки. Всього він провів за клуб 134 матчі у всіх турнірах, забив 43 голи і віддав 17 результативних передач.

35-річний Космін Фразінеску виступає за "Політехніку" з 2015 року. У складі клубу з Ясси він провів 170 матчів, забив вісім м'ячів і віддав чотири гольові передачі.

Футболісти продовжили контракт на пеньку: дивіться відео

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