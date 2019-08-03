Відомий 38-річний боксер покінчив життя самогубством

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Помер Давід Костецкі
Помер Давід Костецкі

Польський боксер і колишній чемпіон світу серед молоді за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Давід Костецкі наклав на себе руки у в'язниці.

За даними Polsat Sport, тіло Костецкі виявили сусіди по камері, які відразу викликали медичний персонал, але допомогти боксеру було вже не можна.

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Для поляка це був вже п'ятий тюремний термін в житті. Він відбував п'ятирічне покарання за організацію злочинного угруповання. До виходу на свободу поляку залишалося два роки. Раніше він сидів за сутенерство, махінації з викраденими автомобілями, а також інші злочини.

Будучи боксером Костецкі провів 41 бій на професійному рингу і здобув 39 перемог. Поляк виступав в напівважкій вазі і ставав чемпіоном за версіями WBF та IBC, вигравав титули WBC Baltic і WBA Inter-Continental.

В останній раз Костецкі виходив на ринг у 2014 році. Тоді він поступився співвітчизнику Анджею Вайді.

Найкращі моменти у кар'єрі Давіда Костецкі

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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