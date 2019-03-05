Відомий африканський футболіст помер прямо під час матчу: опубліковано відео

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Футболіст помер під час матчу
Футболіст помер під час матчу / Фото з відкритих джерел

Півзахисник футбольного клубу "Аканд" Герман Цинги помер після падіння під час матчу чемпіонату Габону проти команди "Міссіле".

За інформацією Goal.com, 22-річний Цинги впав, коли біг по полю. Після цього футболіст більше не встав.

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Лікарі команди відразу кинулися до нього і спробували привести його до тями, але зробити цього їм не вдалося. По дорозі в лікарню футболіст пішов з життя.


За попередньою інформацією, причиною смерті гравця став серцевий напад. Як з'ясувалося пізніше, в машині швидкої допомоги не було дефібрилятора і кисневої маски, таких необхідних для надання першої допомоги.

Спорт 24 писав, що під час матчу третього турецького дивізіону між "Амедспором" та "Сакарьяспором" розгорівся скандал. Турецький футболіст Мансур Чалар проніс зі собою на поле лезо для бритви та почав різати суперників просто під час поєдинку.

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Теги: Спорт Футбол Африка
Джерело: 24 Канал
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