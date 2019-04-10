Відомий агент назвав головну відмінність між українськими та російськими футболістами

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Getty Images

Футбольний агент з Росії Олексій Дуданець розповів про різницю між російським і українським футболом.

За словами росіянина, в футбольному плані Україна зростає значно швидше, ніж Росія.

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Я недавно закінчив трансфер одного українського футболіста до Бельгії. Вважаю, що в футбольному плані Україна від нас семимильними кроками тікає. Ось ми стоїмо на місці, а вона тікає на молодіжному рівні. Якщо не включимося, вона і далі буде тікати. Вони їдуть, а ми – ні.

Чому так відбувається? Все просто, у них грошей немає. У них у будь-якого футболіста мета – поїхати і заробляти гроші. У нас кого не спитай, відповість, що хоче грати в РПЛ. А в українського футболіста запитаєш про мету, відповість: "Грати в "Севільї". Різницю відчуваєте?", – розповів Дуданець порталу Championat.com.

На даний момент у найсильніших європейських чемпіонатах виступає ціла група українських футболістів: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Євген Селезньов ("Малага ", Іспанія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія), Василь Кравець ("Леганес", Іспанія).

Цікаво, що у матчах проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної України Андрій Шевченко виставив в стартовому складі п'ятьох футболістів, які грають в зарубіжних чемпіонатах.

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Теги: Україна – Росія Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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