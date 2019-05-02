Відомий агент жорстко розкритикував "Динамо" через талановитого нападника

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / kiev.informator.ua

Агент нападника київського "Динамо" Владислава Супряги Іван Пироженко публічно розкритикував столичний клуб за те, що його клієнтові не дають шанс виступати за першу команду.

Супряга, який приєднався до "Динамо" влітку 2018-го року, зіграв за київський клуб всього 10 матчів і не забив жодного голу. Востаннє нападник виходив на поле у футболці столичного клубу ще 11 листопада в грі проти "Маріуполя".

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Що таке шанс у "Динамо" і як його звуть? Один з кращих гравців чемпіонату Європи U-19. Людина, за якою ганялися "Манчестер Сіті" й "Аякс"... Напевно, Владислав Супряга його отримає тільки після того, як головний тренер "Динамо" спробує в ролі нападника голкіпера Дениса Бойка. Що не так з розвитком молодих талантів в Україні?

Саме такими заголовками засипана європейська преса, напередодні Чемпіонату світу в Польщі, який починається вже у цьому місяці,
– написав Пироженко.

Як відомо, Супряга був терміново викуплений у СК "Дніпро-1", оскільки в "Динамо" перед початком сезону не було центрального нападника. Втім, Супрязі не вдалося заграти й у 2019 році Владислав грає за другу команду киян.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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