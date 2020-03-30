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Відомий агент звинуватив гравця "Динамо" у непорядності і припинив з ним співпрацю

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Денис Бойко / ФК "Динамо"

Футбольний агент Іван Пироженко розповів про співпрацю з голкіпером "Динамо" Георгієм Бущаном.

Піроженко розповів, що дозволило Бущану отримувати більше ігрового часу в "Динамо". Також він натякнув, що причиною припинення його співпраці з Денисом Бойком стали особисті якості голкіпера.

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– У нинішньому сезоні Бущан знайшов друге дихання і зіграв більше матчів, ніж Денис Бойко. Георгій відчуває, що він зараз №1 у "Динамо"? За рахунок чого він зміг додати і завоювати місце в старті? Що сталося?
– Так, Жора – молодець. Його головна зброя – це його позитив. Він душа нашої компанії. Я впевнений, що він на правильному шляху. Хоча він і є воротарем, Жора командний гравець. І завжди переживав і переживає за колектив. Незалежно, чи він стоїть у воротах, чи коли сидів на лавці запасних. Не багато воротарів володіють цією якістю. Я думаю багато хто зрозуміє, про що я.

– Ви встигли попрацювати, як з Бойком, так і з Бущаном. Можете їх порівняти? І за професійними, і за особистими якостями?
– Ми працюємо і співпрацюємо тільки зі справжніми чоловіками, чесними і порядними. Тому сьогодні представляємо інтереси тільки Георгія Бущана, – цитує Піроженка Sport Arena.

  • У поточному сезоні Бущан зіграв за "Динамо" 21 матч у всіх турнірах.
  • В активі Бойка, який певний час відновлювався після операції, 14 матчів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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