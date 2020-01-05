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Відомий американський боєць хоче допомогти гасити пожежі в Австралії

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Хорхе Масвідаль / twitter.com/DovySimuMMA

Американський боєць Хорхе Масвідаль відреагував на пожежі, які сколихнули Австралію. Боєць змішаного стилю хоче допомогти фінансово та фізично.

Володар поясу BMF у напівсередній вазі повідомив, що бажає взяти безпосередню участь у гасінні пожеж у південно-східній частині Австралії.

До теми: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, загинули сотні мільйонів тварин: моторошні фото

Я буду в Австралії в лютому і хотів би допомогти. Доходи від мого візиту будуть спрямовані на підтримку постраждалим. Я також хочу фізично допомогти загасити пожежі,
– написав Масвідаль у твіттері.

Що відомо про пожежі в Австралії? Пожежі вирують уже 2 місяці та нищать рідкісну флору, фауну та людські помешкання і цілі міста. Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Через лісові пожежі загинули щонайменше 24 людини.

Раніше допомогти постраждалим зголосилися австралійські тенісисти.

Нік Кірйос буде жертвувати по 200 доларів за кожен свій ейс на найближчих турнірах. Його акцію підтримали Алекс де Міно та Джон Міллман.

Перша ракетка світу Ешлі Барті прийняла рішення передати всі призові від виступу на турнірі в Брісбені постраждалим від лісових пожеж в Австралії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Австралія Пожежі в Австралії Змішані єдиноборства
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