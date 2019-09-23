Відомий баскетболіст НБА Андре Емметт був застрелений
Колишній гравець НБА Андре Емметт був застрелений минулої ночі в Далласі (США). Емметт помер у лікарні у віці 37 років.
Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Шамс Чаранія.
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Колишній гравець НБА Андре Емметт, який грав два сезони з "Нетс" і "Гріззліс", був убитий 23 вересня вранці в Далласі. Емметт недавно став батьком,
– написав журналіст.
Про смерть відомого баскетболіста також повідомляє USA TODAY.
Близько 2:30 ранку до Емметта підійшли двоє невідомих підозрюваних, коли він сидів у своїй машині перед своєю резиденцією. Підозрюві показали пістолет, після чого сталася сварка, під час якої жертва був застрелений, коли він втікав від підозрюваних,
– йдеться у заяві поліції Далласа.
Перехожий бачив Емметта неподалік його будинку і зателефонував по допомогу. Емметт був доставлений у лікарню, де він помер, повідомила поліція Далласа. Свідки повідомили поліції, що бачили двох підозрюваних, які втекли з місця події після того, як сіли в білий Chrysler 300.
Американець був обраний "Сіетлом Суперсонікс" (нині "Оклахома-Сіті Тандер") на драфті 2004 року за 35-м номером. Свінгмен провів у НБА 14 матчів за "Мемфіс" і "Нью-Джерсі". Більшу частину кар'єри Андре провів у клубах Азії, Південної Кореї та Європи.
Останній раз Емметт виступав у ветеранській лізі BIG3.