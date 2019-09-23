Відомий баскетболіст НБА Андре Емметт був застрелений

Колишній гравець НБА Андре Емметт був застрелений минулої ночі в Далласі (США). Емметт помер у лікарні у віці 37 років.

Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Шамс Чаранія.

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Колишній гравець НБА Андре Емметт, який грав два сезони з "Нетс" і "Гріззліс", був убитий 23 вересня вранці в Далласі. Емметт недавно став батьком,

– написав журналіст.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) 23 сентября 2019 г.

Про смерть відомого баскетболіста також повідомляє USA TODAY.

Близько 2:30 ранку до Емметта підійшли двоє невідомих підозрюваних, коли він сидів у своїй машині перед своєю резиденцією. Підозрюві показали пістолет, після чого сталася сварка, під час якої жертва був застрелений, коли він втікав від підозрюваних,

– йдеться у заяві поліції Далласа.

Перехожий бачив Емметта неподалік його будинку і зателефонував по допомогу. Емметт був доставлений у лікарню, де він помер, повідомила поліція Далласа. Свідки повідомили поліції, що бачили двох підозрюваних, які втекли з місця події після того, як сіли в білий Chrysler 300.

Американець був обраний "Сіетлом Суперсонікс" (нині "Оклахома-Сіті Тандер") на драфті 2004 року за 35-м номером. Свінгмен провів у НБА 14 матчів за "Мемфіс" і "Нью-Джерсі". Більшу частину кар'єри Андре провів у клубах Азії, Південної Кореї та Європи.

Останній раз Емметт виступав у ветеранській лізі BIG3.