Відомий боксер Флойд Майвезер може стати власником англійського клубу

Нещодавно легендарний американець відвідав Великобританію. Під час перебування в Ньюкаслі Флойд заявив, що має намір придбати клуб АПЛ.

Як повідомляє видання TMZ, успішний боксер організував зустріч з вболівальниками, де і повідомив, що розглядає можливість придбання клубу.

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Той спорт, який в Європі називається футболом, ми в США називаємо сокером. "Ньюкасл" – фантастичний клуб. Якщо ви хочете, щоб я його купив, дайте знати,

– прокоментував боксер.

Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Майвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Теперішнім власником клубу є англійський мільярдер Майк Ешлі. Він купив 100 відсотків акцій клубу в 2007 році.

Додамо, що "Ньюкасл" посідає 13-у сходинку турнірної таблиці АПЛ, у їх активі 35 пунктів. Заснований клуб був ще в 1892 році у результаті об'єднання двох клубів – "Ньюкасл Іст-Енд" і "Ньюкасл Вест-Енд". "Ньюкасл" – 4-разовий чемпіон англійської Прем'єр-ліги, 6-разовий володар кубку.

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