Відомий боксер хоче битися з Усиком за чемпіонський пояс WBO

Екс-чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) хоче повернути втрачений титул, якщо діючий чемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відмовиться від нього.

Як повідомив менеджер новозеландського боксера Девід Хіггінс, Паркер бажає битися за пояс з обов'язковим претендентом Олександром Усиком (17-0, 15 КО). Цитує Хіггінса Sky Sports.

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Ходять розмови, що Джошуа доведеться відмовитися від одного з чемпіонських титулів. Якщо він звільнить пояс WBO, то Усик буде обов'язковим претендентом і, наскільки я знаю, Паркер йде наступним у рейтингу. Все може завершитися поєдинком Усика з Паркером за вакантний титул. Усик – дуже складний опонент. Він лівша, Олександр здатний розібратися з Ентоні Джошуа. Ми це розуміємо. Джозеф – представник старої школи, він не буде йти назад. Якщо з'явиться можливість, Паркер піде прямо і буде битися з Усиком. Олександр – дуже вмілий професіонал. Я поважаю Усика і його менеджера. Це буде хороший бій. Сподіваюся, ми побачимо його в цьому році,

– заявив він.

Як відомо, Джошуа володіє титулами IBF та WBO. IBF зобов'язала британця провести захист проти Пулєва до квітня.

Натомість бій з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO, повинен відбутися протягом пів року. World Boxing News вважає, що більш вірогідним претендентом на бій з Джошуа є саме Пулєв.

Таким чином, Усик отримає шанс завоювати вакантний пояс WBO у бою проти Паркера. Водночас Джошуа зможе провести поєдинок проти переможця реваншу між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі влітку 2020-го року.